Tornano ’Gli Incontri dell’Orto’. In San Frediano si parla di emergenza casa

Tornano in grande stile "Gli Incontri dell’Orto", divenuti da tempo un appuntamento fisso sui maggiori temi di attualità fiorentini. Si tratta di un confronto a più voci e tra addetti ai lavori sull’emergenza abitativa e sull’impatto del turismo a Firenze.

Sono i temi del dibattito "Casa vs turismo: dove va Firenze?", nuovo primo appuntamento del ciclo "Gli Incontri dell’Orto" che si svolge oggi pomeriggio alle 17.30 all’ Orto San Frediano (via Pisana, 78) per iniziativa dell’agenzia di comunicazione Galli Torrini, che promuove e organizza la rassegna.

Lo spunto è offerto dai risultati, in parte davvero sorprendenti, dell’indagine condotta sul turismo da "MetaFirenze", un progetto anch’esso dell’agenzia Galli Torrini, che rileva il sentiment dei fiorentini anche con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale.

L’incontro viene anche trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’agenzia Galli Torrini https://youtube.com/live/QS9OMHl0bhw?feature=share.

Intervengono Ilaria Lani, segretaria Cgil Firenze; Vincenzo Lucchetti, presidente Fondazione Solidarietà Caritas; Lorenzo Fagnoni, presidente Property Managers Italia; Federico Cassi, ceo White River Srl; Filippo Randelli, professore associato di geografia economica all’Università di Firenze; Gabriele Danesi, coordinatore progetto Auser Abitare Sociale; Laura Lodone, responsabile settore Turismo Confcommercio Firenze-Arezzo e Andrea Ricotti, direttore Accoglienza cooperativa Il Girasole.

Moderatore e curatore del ciclo di incontri è il giornalista Massimo Vanni, in passato autorevole collega che ha seguito i fatti più importanti della città e acuto osservatore della politica locale.

"Gli Incontri dell’Orto - spiega Massimo Vanni - è una rassegna aperta a tutte le opinioni, non politicamente orientata, creata e gestita da giornalisti. L’idea che ci muove è aprire un nuovo spazio e una nuova opportunità di confronto sui temi più importanti per Firenze".