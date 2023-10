Torna l’evento ’A pranzo insieme’ a Calenzano: 5€ e attività di aggregazione

Dopo il grande successo della prima ‘edizione’ torna l’iniziativa "A pranzo insieme" promossa dallo Spi Cgil in collaborazione con le associazioni Assieme, Sale in Zucca, Associazione comunale Anziani e la disponibilità di alcuni circoli del territorio con la possibilità per le persone sole, in particolare, di poter partecipare a un pranzo a un prezzo simbolico (5 euro) seguito da attività di aggregazione. I primi quattro appuntamenti, a cadenza settimanale, sono già in programma per il prossimo giovedì al Circolo Arci di Carraia, giovedì 12 al Circolo Amici della Concordia, giovedì 19 alla Casa del Popolo di Calenzano e giovedi 26 al Circolo "La Vedetta" di Settimello. L’attività proseguirà però fino al prossimo giugno. Gli organizzatori stanno anche coinvolgendo nuove associazioni, a partire dagli Amici di Civica e dalla Sez. Soci Coop Sesto F.noCalenzano, per aumentare i contributi e allargare e consolidare l’esperienza.