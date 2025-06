Torna l’Arcobaleno d’Estate. Spettacoli, escursioni e arte: "Riscopriamo i tesori toscani"

Si apre il prossimo 20 giugno, con un brindisi ospitato dallo storico Caffè delle Giubbe Rosse a Firenze, la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate che anche quest’anno mette al centro la Toscana diffusa, con i suoi borghi, angoli nascosti, musei, piazze e stabilimenti balneari. Il contenitore di eventi che dal 20 al 24 giugno animeranno la Toscana è promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

Fitto il calendario di spettacoli, percorsi tra storia, enogastronomia, arte e ancora escursioni a contatto con la natura, con un invito a sperimentare ciò che della Toscana è meno scontato e meno frequentato, a partire dai tanti piccoli borghi.

"Arcobaleno d’Estate è diventato nel tempo un modo per conoscere la Toscana in occasione della festa di apertura dell’estate", commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Da 13 anni – sottolinea Cristina Privitera, vice direttrice de La Nazione – crediamo in questa iniziativa che segna l’inizio dell’estate e promuove una Toscana capace di stupire turisti e residenti, in un itinerario fisico e dell’anima di scoperta continua dei tesori di questa terra unica".

"Arcobaleno d’Estate – aggiunge l’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras – è ormai un appuntamento atteso che racconta l’anima più autentica della Toscana: quella che nasce dall’impegno delle comunità, dalla passione degli operatori turistici e culturali, dalla voglia di condividere bellezza e accoglienza". E proprio la Regione, come da tradizione offrirà un momento musicale con ingresso gratuito. Quest’anno l’appuntamento è il 21 giugno a Castiglione della Pescaia: l’Orto del Lilli (alle 20) ospiterà il concerto del maestro Giacomo Loprieno e della Ensemble Symphony Orchestra nello spettacolo "The Legend – Tribute to Morricone". E ieri mattina due giovani musicisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina – Gregorio Del Vecchio a Andrea Abategiovanni – hanno incantato i presenti proponendo appunto alcuni brani del grande compositore.

Collettore di tutte le iniziative è lo spazio dedicato ad Arcobaleno estate all’interno di www.visittuscany.com il sito ufficiale della destinazione nella regione curato da Fondazione Sistema Toscana e che nell’ultimo anno ha contato quasi cinque milioni di visitatori: "Il sito – dichiara il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo – si conferma strumento fondamentale per organizzare il proprio viaggio in Toscana e, grazie alla collaborazione degli operatori turistici e delle amministrazioni locali, è pronto a proporre tante opportunità per la nuova edizione di Arcobaleno e per tutta l’estate. Invitiamo il sistema toscano ad aderire alla manifestazione caricando offerte e servizi su Visittuscany".

All’organizzazione di Arcobaleno d’Estate partecipano anche le categorie economiche. "Tutto il sistema Confcommercio è coinvolto nella costruzione delle proposte che arricchiranno l’edizione 2025 – spiega il direttore toscano Franco Marinoni –. A Firenze organizziamo l’evento inaugurale per autorità e stampa al Caffè Le Giubbe Rosse, luogo ricco di storia e cultura". "Come ogni anno Confesercenti partecipa attivamente con eventi su tutto il territorio – ricorda Mario Landini, vicepresidente regionale –. Arcobaleno d’estate è un appuntamento importante per valorizzare piccoli borghi e aree collinari ricche di storia e tradizione".