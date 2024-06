Torna l’acqua al fontanello. E il neosindaco annuncia i lavori

La nuova amministrazione di Bagno a Ripoli brinda con l’acqua, tornata a zampillare dal fontanello pubblico di Antella, dopo mesi di interruzione. La riattivazione di Publiacqua arriva a pochi giorni dall’inaugurazione del primo lotto della riqualificazione dell’area lungo l’Isone e a poche ore dall’elezione di Francesco Pignotti a sindaco di Bagno a Ripoli: come prima notizia nel suo nuovo ruolo, annuncia "che partiranno quanto prima i lavori per il secondo lotto".

Intanto i consiglieri eletti si preparano ad entrare al lavoro in consiglio comunale. Rispetto alla passata consiliatura, cambiano gli equilibri: da 12 per la maggioranza e 4 per l’opposizione, ora i posti in consiglio sono 10 per gli e 6 per la minoranza, che guadagna dunque due scranni. Nove posti sono per il Pd, che ha ottenuto da solo il 42,1% dei voti. Entrano di diritto Leonardo Bongi (237 voti), Laura Franchini (190), Paola Nocentini (155), Andrea Orsini e David Stinghi (134 a testa), Katia Bruzzese (124), Leonardo Lorenzini (120), Miller Cioni (109) e Rossana Landini (107). Qualcosa potrebbe cambiare se Pignotti decidesse di attingere dai consiglieri eletti per la sua giunta. Stesso discorso vale per l’altra lista a sostegno del neo sindaco, "Bagno a Ripoli al centro", con un seggio: va di diritto a Corso Petruzzi, coordinatore comunale di Italia Viva, forte delle sue 311 preferenze. Ma per lui si ipotizza un assessorato; il primo dei non eletti Riccardo Forconi (152) per ora resta in panchina. Due posti in consiglio per Cittadinanza Attiva: rientra la candidata sindaco Sonia Redini col leader di preferenze di questa tornata elettorale, il magistrato Beniamino Deidda (327 voti). Tre i posti per Fratelli d’Italia: col candidato sindaco Michele Barbarossa entrano Fabio Venturi (60 voti) e Serena Gianni (58). In consiglio anche Francesca Cellini, candidata sindaco per due liste civiche: dopo 10 anni da assessore, vedrà il lavoro dell’amministrazione dai banchi dell’opposizione, forte dell’8,6% di voti per le sue liste.

Manuela Plastina