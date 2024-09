Torna La Nazione da ascoltare. Podcast due volte alla settimana

Domani ritorna La Nazione... da ascoltare. Ripartono infatti i nostri podcast per stare insieme agli ascoltatori con notizie, informazioni e curiosità. Oltre all’edizione cartacea e ai nostri canali online (https://wwww.lanazione.it oppure https://wwww.lanazione.it/firenze) la redazione di Firenze ripropone infatti un podcast che sarà online due volte alla settimana - il martedì e il venerdì - e potrà essere riascoltato in ogni momento sui nostri canali web e sulle maggiori piattaforme di distribuzione.

Il progetto editoriale lanciato la scorsa primavera si arricchisce adesso di nuovi contenuti, curiosità, storie, interviste. “Lo dice La Nazione” affronterà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo come sempre è quello di raccontare la città e di valorizzarne le voci, ma anche di andare oltre i confini di Firenze. Collegarsi ai nostri podcast sarà ancora facilissimo: troverete sul quotidiano o sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basterà quindi digitare l’indirizzo https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione per ottenere l’elenco completo di tutte le puntate online, oppure inquadrare il Qr code che sarà pubblicato di volta in volta sulle pagine cartacee del quotidiano.

I file audio poi potranno essere reperiti sulle principali piattaforme podcast direttamente dal proprio cellulare (ma anche da qualsiasi Pc o tablet) in modo da poter ascoltare le puntate in tutta comodità nel momento più indicato della vostra giornata.