Torna la gara più pazza al Lago di Gavena

Torna la Crazy Cartoon Race, la corsa più pazza d’Italia per imbarcazioni di cartone a cui tutti possono partecipare. La manifestazione, giunta alla sua 5ª edizione, è organizzata dal Canoa Club Turisti per Svago e si svolgerà domenica prossima, 12 giugno, a partire dalle ore 16 al Lago di Gavena (Cerreto Guidi). Per iscriversi c’è tempo fino a sabato, inviando a info@crazycartoonrace.it il modulo scaricabile dal sito www.crazycartoonrace.it, ma sarà possibile farlo anche in loco il giorno della manifestazione, purché non si sia già raggiunto il numero massimo di 50 imbarcazione partecipanti. L’equipaggio dovrà essere composto al massimo da due persone (under 7 esclusi) con i ragazzi di età inferiore ai 14 anni che dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto autorizzato dal genitore.

E’ possibile indossare anche dei costumi o maschere personalizzate, purché non inficino la sicurezza e la regolarità della gara da giudizio insindacabile degli arbitri.

La Crazy Cartoon Race mette alla prova per abilità costruttiva, equilibrio e resistenza per non affondare prima di tagliare il traguardo, affrontando il percorso nel tempo più breve. Ogni squadra avrà a disposizione, per la realizzazione dell’imbarcazione, sette metri quadri di cartone e due rotoli di nastro da pacchi adesivo per la costruzione. Il cartone dovrà essere modellato o strappato a mano o con oggetti non taglienti. La realizzazione dovrà avvenire in loco dalle 13 alle 15.30, mentre per quanto riguarda la competizione questa viene considerata valida se l’imbarcazione taglia il traguardo con l’equipaggio al completo (in caso di ribaltamento è possibile risalire a bordo).

Al termine della competizione si terranno le premiazioni con la 1ª squadra classificata che riceverà un trofeo e il titolo di "Re del Crazy Cartoon Race 2002", ma anche seconda e terzo classificata avranno un riconoscimento. Un’apposita commissione voterà poi l’imbarcazione e l’equipaggio più originali. A tutti i concorrenti sarà comunque consegnato un gadget di partecipazione. Inoltre durante l’intera giornata ci sarà una mostra di pitturascrittura ed un concorso fotografico, sarà possibile effettuare delle prove gratuite di kayak o ricevere dei massaggi con "Gioia dell’Essere", oltre che provare il tiro con l’arco grazie agli "Arcieri dei Salici".