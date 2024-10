Torna il Rock Contest per le giovani promesse

Le stelle della musica di domani nascono a Firenze. Accade da 36 anni grazie alla missione riuscita del Rock Contest, il più prestigioso e longevo contest nazionale aperto alla sperimentazione e anticipatore di gusti e novità. Il suo obiettivo è lo stesso di sempre: promuovere i giovani artisti e le tendenze più innovative e contemporanee sulla scena musicale. Per emergere serve il talento ma anche la visibilità, ecco allora che Rock Contest si pone come vetrina d’eccezione, offrendo opportunità concrete di incontro a un’intera comunità di musicisti, discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival provenienti da ogni angolo del paese e non solo. D’altra parte, sono numerosi i grandi nomi che hanno calcato il palco del Viper Club come esordienti - da Irene Grandi a Samuel e Boosta dei Subsonica, da Enrico Greppi della Bandabardò sino alle scoperte più recenti come Emma Nolde, Lucio Corsi e Lamante - oppure in veste di giurati e ospiti live: una lista interminabile che comprende anche Patti Smith, Manuel Agnelli, Ligabue. Per l’edizione 2024, tra gli oltre 600 iscritti, i 30 progetti musicali selezionati sono: Super Fat Ginger Cat (Bologna), VOV VOV! (Firenze), Tragic Carpet Ride (Torino), Emilya ndMe (Genova), Pietro Mio (Milano), Isolated System (Rimini), Francie (Siena), Rosewood (Terni), Stato Brado (Bologna), Leo Noir (Pistoia), Lazy Lazarus (Firenze), One Hour Left (Bologna), Mark de’ Medici (Prato), Ore Di Sole (Lucca), Dlemma (Roma), Nodi (Caserta), Nelav (Grosseto), All The Others (Prato), Marat (Roma), END/or/FINE (Bologna/Lecce), LePiume (Roma), Katana Koala Kiwi (Trieste), Gorgia (Prato), Lysine (Roma), Johnson Mella (Firenze), Lo-Fi Le Fusa (Firenze), Elena Romano (Firenze), Filtermat (Arezzo), Giulio Maria (Livorno), Low Tide (Arezzo).

Parte oggi la fase live del concorso organizzato da Controradio e Associazione Controradio Club, che mette in palio anche quest’anno oltre 15.000 euro di premi. Special guest della serata finale del 7 dicembre al Viper Theatre, Appino, che farà tappa a Firenze con il suo tour solista, dopo la pubblicazione di Humanize. Al primo classificato andranno 3.000 euro.

