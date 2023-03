Torna "Il libro della vita" insieme a Stefania Auci Riflettori su "Il Corsaro nero" e "Il Gattopardo"

Torna domenica "Il libro della vita": appuntamento alle 11 nell’auditorium del Centro Rogers con Stefania Auci che parlerà de "Il corsaro nero" di Emilio Salgari, "Il gattopardo" di Giuseppe Tomasi da Lampedusa e "I beati Paoli" di Luigi Natoli. Un incontro all’insegna della letteratura con la celebre scrittrice che ha conquistato i lettori narrando le vicende della famiglia Florio fino alla metà dell’Ottocento. Il suo romanzo I Leoni di Sicilia è stato più di cento settimane in classifica, in corso di traduzione in 32 paesi. Tutto il potere della passione e delle vicende familiari attraversa anche L’inverno dei Leoni, seconda e conclusiva parte della saga. Con questo secondo volume è arrivata anche la vittoria del Premio Letterario Bancarella. www.librodellavita.net