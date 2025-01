Torna il Festival Swing in città. Balli, dance camp e serate a tema

Per il terzo anno consecutivo, da oggi fino al 6 gennaio, torna a Firenze il palcoscenico dedicato a tutti gli amanti dello swing. Al Teatro Cartiere Carrara va in scena la terza edizione del ’Keep On Swingin - Weekend’, il Festival swing con artisti internazionali, dance camp di Lindy Hop, Solo Jazz, Balboa (novità dell’edizione) e serate a tema.

La passione per questo ballo arriva da lontano: il boogie woogie nacque infatti negli anni ’30 in America. Inizialmente era solo una musica per piano ed improvvisata, suonata per intrattenere i lavoratori nel dopolavoro. Il successo arrivò negli anni ’40 quando si diffuse anche al pubblico bianco e in Europa dopo la guerra, diventando il simbolo della rinascita. Questo ballo ha una forte carica vitale e ironica, e sfrutta la mescolanza di svariati stili al suo interno, tra cui il lindy hop. È un ballo prevalentemente di coppia che appassiona, coinvolge e diverte.

A organizzare il festival è la scuola Swing Studio 22 di Firenze, che propone corsi settimanali, workshop, lezioni di approfondimento individuali o di gruppo, che hanno come obiettivo il ludico social dance, ma non solo, anche corsi professionali e agonistici.

Durante il fine settimana sono in programma dance camp di lindy hop, solo jazz e balboa. E ancora tre serate di social dance con live band e dj set. Previste competizioni mix & match di lindy hop e solo jazz contest. Per il Dance Camp la novità è il livello master che include in un pack speciale le lezioni di lindy hop e di solo jazz per i ballerini più esperti della scena swing. Infine, una ’Special Track’ di Balboa in due livelli, con insegnanti internazionali. Info: 3921772972 o [email protected].

