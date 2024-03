Torna il Carnevale medievale. Con carri, giochi e 800 figuranti

Tutto un paese si mobilita per festeggiare il Carnevale medievale che celebra la nascita di San Casciano. Per il 7 aprile, giorno della festa giunta alla 12ª edizione, sono attesi oltre 800 figuranti per dare vita alla fantasia delle contrade sancascianesi (Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre). Con loro volontari, sarte, artigiani, falegnami, fabbri, costumisti, coreografi, ballerini, autori, scrittrici e interpreti teatrali, alle prese con lo spettacolo più atteso dell’anno. La grande parata con la sfilata in costume medievale accenderà i riflettori sulle rappresentazioni teatrali, scritte, dirette e messe in scena dalle 5 contrade. Mentre i contradaioli lavorano alla realizzazione dei carri, nello spazio comune del capannone del Ponterotto, atelier condiviso da tutte e cinque le Contrade, Ilena Cappelli, presidente dell’Associazione Contrade Sancascianesi, ha definito il programma della manifestazione. "Quest’anno - fa sapere la giovane presidente - abbiamo puntato sul potenziamento dell’offerta artistica, abbiamo compiuto uno sforzo nell’arricchire il programma degli eventi e delle attività che si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata, dalla mattina fino al tramonto". Il Carnevale Medievale Sancascianese aprirà i battenti alle 11 mentre la sfilata inizierà alle 15. "L’occasione di divertirsi si esprimerà in mille forme. La manifestazione vuole catturare l’attenzione dei più giovani e interagire con le bambine e i bambini attraverso giochi, spettacoli e tanta allegria". L’iniziativa è dell’associazione delle Contrade in collaborazione con il Comune di San Casciano, il sostegno di ChiantiBanca, il contributo di Rotary San Casciano Chianti, RicciBus e la Pro Loco. "Il Carnevale medievale è una delle operazioni culturali che mi rende più fiero": sottolinea il sindaco Roberto Ciappi. Info e dettagli: Facebook, Instagram e profili social del Carnevale medievale sancascianese.

Andrea Settefonti