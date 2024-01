"Tonino Salvatori trionfa alla Food Challenge di Firenze con la sua schiacciata all'olio: il segreto del successo è la passione e la qualità dei suoi prodotti"

Esce fumante dal forno di piazza di Tavarnelle, la migliore schiacciata all’olio della Toscana. Tonino Salvatori, panettiere del panificio tavarnellino, si è infatti aggiudicato la Food Challenge di Firenze, gara culinaria presieduta da Guido Guidi. In giuria anche gli eredi dell’Artusi. Ad aver vinto non è solo Tonino Salvatori, appassionato fornaio che da quasi venti anni ama mettere le mani in pasta, ma tutto il suo staff composto dalla moglie Silvia Grappolini, dalle collaboratrici Fiorella Maffei, Chiara Buoncristiani, Valentina Ballini e dal giovanissimo fornaio Lorenzo Fralini. Il segreto per vincere lo svela lo stesso fornaio: "La passione e soprattutto la qualità e la naturalità dei miei prodotti preparati con il lievito madre".