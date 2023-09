"Togetherness". Il progetto sonoro di tre menti illuminate

Tre illuminate menti musicali toscane collaborano alla realizzazione del progetto sonoro site specific che il trombettista Franco Baggiani ha creato per il festival Equivalenze. A metà tra il concerto e l’installazione sonora, "Togetherness", sarà fruibile a ingresso libero stasera alle 21 in piazza delle Murate, a Firenze. L’eclettico e innovativo trombettista fiorentino per l’occasione guida un trio delle meraviglie, con il sempre ispirato bassista art rock Arlo Bigazzi e il leader di Quartiere Tamburi Marzio Del Testa alle percussioni e ai live electronics. "Sarà un affresco con i colori della musica del mondo – anticipa il trio – ma ci terremo lontani da qualsiasi approccio didascalico: in primo piano ci sarà la tromba, lampi e distese sinuose, con sintesi vocali editate con la tecnica del cut-up". Suoni di culture e mondi diversi per un melting pot musicale in cui le diversità si intrecciano, si rafforzano e si completano.

G.Ball.