‘Ti porta Firenze’, boom di adesioni. Già duemila gli abbonamenti agevolati

FIRENZE

Più di 2mila abbonamenti acquistati e 493 richieste in attesa del completamento della procedura. Sono i dati della prima settimana di “Ti porta Firenze!”, la campagna promossa da Palazzo Vecchio per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in città (bus, tramvia e anche treni nelle tratte urbane) e rivolta sempre a studenti delle scuole superiori, nuovi utenti e abbonati storici.

"La prima risposta dei fiorentini conferma che cresce la voglia di trasporto pubblico – dichiara l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio –. Sono tanti, soprattutto gli studenti, che hanno già deciso di confermare l’adesione all’iniziativa e questo conferma che la scelta di sensibilizzare i cittadini inizia a funzionare".

Sono stati finora più di 1.300 gli studenti (nati tra 1/1/2006 e 30/4/2011) che hanno fatto richiesta della tessera fedeltà da 50 euro che consente di viaggiare sui mezzi pubblici gratuitamente per sei mesi rinnovabili se si utilizza bus, tram o treno nella tratta urbana almeno dieci volte al mese. I nuovi abbonati che, alle stesse condizioni, hanno già acquistato l’abbonamento sono stati 238 mentre gli abbonati storici che hanno richiesto e ottenuto lo sconto di 50 euro sono 449. Autolinee Toscane ha già rilasciato 2.055 abbonamenti a seguito del completamento dell’iter previsto. A questi, si aggiungono le richieste che sono ancora in attesa, pari a 493 totali di cui 106 studenti, 55 nuovi abbonati e 332 abbonati storici).

Come funziona. Possono chiedere le agevolazioni: studenti nati tra il primo gennaio 2006 e il 30 aprile 2011; nuovi abbonati (che non hanno un account sulla piattaforma di Autolinee Toscane o che hanno un account ma non rientrano nel profilo degli abbonati storici); utenti già utilizzatori del servizio TPL.

L’iniziativa è relativa all’acquisto dell’abbonamento “Urbano capoluogo Firenze” che consente l’utilizzo della tramvia e degli autobus urbani che servono i comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia. Con lo stesso titolo di viaggio si può usufruire anche, per alcune tratte (ma solo quelle in sovrapposizione e nei comuni sopra indicati), dei servizi autobus extraurbani all’interno dell’area metropolitana fiorentina e dei treni regionali nelle stazioni: Firenze SMN, Rifredi, Statuto, Campo Marte, Le Piagge, Le Cure, Rovezzano, Castello, San Marco Vecchio, Porta al Prato.