The State of the Union, rimossi alcuni volantini a favore dei migranti

Firenze, 4 maggio 2023 – Alcuni volantini sull'accoglienza dei rifugiati e contro un'azienda sponsor dell'evento sono stati rimossi dalla polizia all'esterno della sede dell'Istituto universitario europeo a Fiesole (Firenze), dove oggi ha preso il via la conferenza europea The State of the union, alla presenza tra gli altri anche del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

I volantini, è quanto viene precisato dalla questura, erano “abusivi” e affissi in luoghi non autorizzati. Sono state anche identificate cinque persone che stavano manifestando. Sulla vicenda è intervenuta l'Università europea affermando sempre su Twitter che tutti i volantini "sono ancora appesi al tabellone. L'Iue non ha mai chiesto alle autorità italiane di rimuovere alcun materiale, né di mettere a tacere i ricercatori. Sosteniamo il diritto alla libertà di parola".