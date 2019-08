Firenze, 28 agosto 2019 - Applausi scroscianti per Le nozze di Figaro. L’opera di Mozart, diretta dal maestro Jonathan Santagada con l'Orchestra Senzaspine, ha infiammato il pubblico internazionale che stasera ha partecipato alla prima serata della terza edizione del The New Generation Festival, il cui allestimento è stato curato da Tommaso e Lorenzo Corsini di Corsini Events Group.

Nel magnifico scenario del Giardino Corsini, un evento di prim’ordine nato per presentare, dal vivo, le migliori espressioni dell’opera, della musica e del teatro. E un premio speciale è stato assegnato a La Nazione per i suoi 160 anni. Proprio al nostro giornale è stata dedicata la serata di apertura dell’iniziativa. La nostra direttrice, Agnese Pini, ha donato a Giorgiana Corsini e agli organizzatori del festival la targa dei 160 anni del nostro quotidiano. Fondato nel 2017 da tre giovani artisti inglesi - Maximilian Fane direttore d’orchestra, Roger Granville, produttore regista, scrittore e Frankie Parham, produttore cinema, teatro, - il Festival nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere tra generazioni e generi musicali, e di offrire ai migliori talenti musicali (under 35), selezionati tra i conservatori di alta formazione artistica di tutto il mondo, l’occasione di potersi esibire in uno scenario unico.

Grazie a Giorgiana Corsini, sempre pronta ad accogliere ogni forma d’arte, per quattro giorni il suo seicentesco giardino è stato magicamente trasformato in un teatro all’aperto per offrire ad oltre 500 spettatori un suggestivo percorso tra stili musicali diversi. Per il Comune di Firenze, era presente l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. I padroni di casa Filippo, Giorgiana e Duccio Corsini hanno accolto, tra gli altri, Bona Frescobaldi, Sua Altezza Reale il Duca di Kent, Marina e Amelia Windsor, l’attore hollywoodiano Stanley Tucci.

A tarda notte, la serata è proseguita con jazz e swing. Domani sera spazio invece a Giuseppe Guarrera, pianista di fama internazionale, che eseguirà il concerto per pianoforte No.4 di L. van Beethoven, diretto dal Maestro Maximilian Fane. La musica poi proseguirà nella chiesa di Ognissanti e si sposterà anche lungo l’Arno con la Sam Jewison's Band – sextet. Venerdì invece protagonista sarà il jazz. Mentre il gran finale di venerdì prevede la replica delle Nozze di Figaro. È diventato talmente stretto il legame tra gli organizzatori del festival e la nostra città che nel 2020 proprio nel cuore di Firenze aprirà una scuola di formazione per cantanti d’opera di altissimo livello e maestri accompagnatori che si chiamerà Mascarade Opera Studio. Otto le borse di studio che il primo anno saranno erogate ai migliori talenti internazionali per continuare sempre più ad abbattere le frontiere tra generi musicali e generazioni.

