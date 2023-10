"The Journey" a Firenze: Il Viaggio di Lolita Valderrama Savage al Palazzo Vecchio

Si intitiola "The Journey" la mostra inaugurata in Sala d’Arme a Palazzo Vecchio di Lolita Valderrama Savage, che attraversa il percorso artistico e di vita dell’artista filippino-americana. Più di 60 opere create durante i suoi oltre 50 anni di carriera artistica, dedicate alle comunità filippina e americana di Firenze, oltre che alla città e a tutta la cittadinanza. Il viaggio di Lolita è un racconto che mira a unire in dialogo due delle comunità più importanti che risiedono e lavorano in città. Le opere esposte, invitano a rivolgere lo sguardo alle sfide più urgenti del mondo contemporaneo: l’ambiente e la natura, osservati e ricreati nei dipinti; la migrazione e le diverse suggestioni delle culture attraversate, da Manila a Firenze, alla Svezia e poi agli Stati Uniti. L’uomo e la sua relazione con l’ambiente e lo spazio, la natura e il tema del viaggio, con tutte le implicazioni, dall’abbandono alla scoperta, dall’indagine interiore alla rinascita attraverso la relazione con culture e comunità diverse.