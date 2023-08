Tesserino per caccia a Rignano: Come ritirarlo I cacciatori di Rignano devono consegnare il vecchio tesserino e ritirare quello valido per la stagione venatoria 2023-2024. Mostrare licenza di caccia o porto d'armi valido all'Urp nel palazzo comunale in piazza della Repubblica. Orari: mattine feriali e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.