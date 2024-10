Terzani, il legame con Malmantile. Arriva la mostra ’Memorie di viaggio’

Dopo le tappe alle Oblate e alla BiblioteCaNova dell’Isolotto, arriva a Lastra a Signa la mostra fotografica itinerante "Memorie in Viaggio" dedicata a Fosco Maraini e Tiziano Terzani. Curata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, è stata organizzata, nella tappa lastrigiana, dalla locale sezione Soci Coop. Propone 66 immagini digitalizzate e riprodotte a partire dagli scatti originali, offrendo una panoramica dei luoghi dell’Oriente e dell’Estremo Oriente in cui i due autori hanno abitato, lavorato, viaggiato.

Fra l’altro esiste un forte legame fra Tiziano Terzani e Lastra a Signa: la famiglia Terzani era infatti originaria proprio di Malmantile, dove possedeva una cava di pietra serena (circostanza più volte ricordata in varie opere dall’autore). L’inaugurazione si terrà oggi pomeriggio (ore 18) alla Sezione Soci Coop Le Signe di Lastra a Signa (via Santa Maria Castagnolo 5) alla presenza di Angela Terzani Staude, del sindaco Emanuele Caporaso, dell’assessore alla Cultura Massimo Galli, della presidente della Sezione Soci Coop Le Signe Elisabetta Guerrini e dei curatori, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. La mostra sarà aperta, a ingresso libero, fino al 16 novembre. Durante il periodo di apertura, sono in programma due appuntamenti: l’8 novembre Jacopo Storni, giornalista e scrittore, presenterà il libro "Tiziano Terzani mi disse".

Il 15 novembre (ore 18) sarà Gianfranco Bracci a presentare "Fuori dalle piste battute, avventure di viaggi dal Sahara al Tibet". È possibile richiedere il catalogo (con saggi dei curatori e di Mieco Maraini, Angela Terzani, Claudio Rosati, Franco Cardini) e la riproduzione delle foto a: [email protected].