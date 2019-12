Barberino di Mugello (Firenze), 13 dicembre 2019 - Continua a tremare la terra in Mugello dove lo sciame sismico non si è mai interrotto in questi giorni: dalla mezzanotte di oggi sono state 20 le scosse di terremoto, due quelle più forti di questa notte, registrate alle 2,53 e alle 4,32, con epicentro sempre a Barberino, a una profondità di 9 chilometri, che hanno raggiunto una magnitudo di 2.1.

Intanto oggi l'assessore alla Protezione civile della Regione Toscana, Federica Fratoni, sarà al Centro operativo comunale di Barberino di Mugello per fare il punto con il sindaco Giampiero Mongatti.