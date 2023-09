"Terremoti a Vicchio: i crinali del Giogo inadeguati per l'eolico"

Dopo il terremoto e considerando lo sciame sismico, le associazioni Italia nostra e Cai chiedono alla Regione e al genio civile una pronta risposta in merito all’adeguatezza o meno, in materia sismica, della progettazione dell’impianto eolico ad oggi depositata per il sito sui crinali del monte Giogo di Villore. E affermano: "Come subito certificato dalla Regione quell’area è caratterizzata dalla presenza di una notevole sismicità storica e strumentale, quale catena montana in attuale evoluzione". Spiegano quindi di aver sollecitato da tempo "l’attenzione delle competenti istituzioni in materia sismica, perché verificassero le analisi svolte e le autorizzazioni concesse proprio riguardo alla sicurezza e alle misure antisismiche. Si tratta di un impianto industriale con sette gigantesche torri e pale da installare sul crinale dell’Appennino interessato dall’evento sismico, un’area di rilevante interesse ambientale e paesaggistica, ma anche di accertata fragilità idrogeologica".

