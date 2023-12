"Ternura: Omaggio a Gabriela Mistral nella Casa Botticelli"

"Casa Botticelli" ospita, fino 17 dicembre, "Ternura. Omaggio a Gabriela Mistral" di Daniela Meza Sigala, l’ultima mostra dell’anno del progetto di Camere con vista sull’arte, a cura di Eleonora Botticelli e Ester Di Leo, in cui artiste contemporanee sono state invitate a confrontarsi con la grande storia racchiusa tra le sue mura. La mostra (piazza San Felice 8) è ospitata nelle stanze che furono per anni la dimora della celebre poetessa britannica Elizabeth Barrett e del marito lo scrittore Robert Browning. Insieme trasformarono la loro residenza in un vero e proprio salotto culturale, che attrasse celebri visitatori tra cui Margaret Fuller e Nathaniel Hawthorne, una consuetudine che Camere con vista sull’arte ha riproposto.