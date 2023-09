Tentato omicidio al Poggetto, fermato un 36enne: era scappato a Genova

Firenze, 16 settembre 2023 – La scorsa notte la Squadra Mobile della Questura di Firenze ha fermato un marocchino di 36 anni con l’accusa di tentato omicidio: si tratta del presunto assalitore di via Bardelli, dove venerdì mattina un 28enne algerino era stato trovato per terra in strada con una ferita alla gola.

Da una prima ricostruzione, secondo gli investigatori, il 36enne si sarebbe allontanato da Firenze in direzione di Genova. L’uomo, una volta fermato, è stato portato in carcere.