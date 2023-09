Accoltellato alla gola dopo una lite nel palazzo occupato

L’hanno trovato per strada, sanguinante, alcuni passanti. Probabilmente poco prima era avvenuta una lite dentro un immobile occupato di via Bardelli, al Poggetto. L’uomo, un marocchino di 28 anni, è ricoverato a Careggi per le ferite di un’arma da taglio: è stato raggiunto da almeno un fendente alla gola.

Il 118 lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Sull’episodio indaga la squadra mobile della questura.

E nell’estate degli sgomberi, la rabbia dei residenti della zona si concentra su quello stabile. Un’occupazione che va avanti ormai da oltre dieci anni. Dentro ci sono anche famiglie con bambini, ma negli ultimi tempi all’occupazione si sarebbero aggiunti soggetti legati allo spaccio di droga. Anche la convivenza con il quartiere non è sempre idilliaca. A seguito di diverbi con i residenti, sono state trovate anche gomme forate.

Quella che sta per concludersi è stata una stagione contrassegnata dalla tolleranza zero verso le situazioni di illegalità.

I fattacci dell’Astor hanno fatto da detonatore, ma dopo lo sgombero del 17 giugno scorso, una serie di sgomberi si sono susseguiti verso vari immobili, in città e fuori, accomunati dalla circostanza che dentro vi fossero persone che non avevano titolo per starci.

A Ponte di Mezzo ci sono stati gli sgomberi prima dell’occupazione degli anarchici provenienti dalla precedente esperienza di viale Corsica, e a stretto giro un blitz analogo nell’immobile dell’Asl nella medesima strada.

Reparti in azione anche in via Fanfani, a Castello, nel capannone della ex Antilotex dove, per la presenza di occupanti, era divampato - più volte - anche un preoccupante incendio.

E un incendio si è acceso anche nelle scuderie in disuso dell’ippodromo delle Mulina, pure quello oggi sequestrato e al centro di un’inchiesta della procura.