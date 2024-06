Tentano furto al chiosco. Poi colpiscono il venditore

Tentano il furto in un chiosco, colpiscono il commerciante e fuggono senza bottino. È accaduto ieri in largo Alinari, nei pressi della stazione Santa Maria Novella a Firenze. Sul posto una volante della polizia. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14, due persone si sono avvicinate al banchino che vende trolley e borse e avrebbero tentato di rubare qualche oggetto. Il venditore, originario del Bangladesh, ha provato ad allontanare i due che lo hanno colpito e poi sono fuggiti. Sul caso indaga la polizia. La zona della Stazione è diventata da tempo uno dei luoghi più pericolosi di Firenze. Furti, spaccio di droga, rapine e accoltellamenti: i residenti chiedono da tempo interventi seri e mirati per evitare un ulteriore escalation di violenza. A metà marzo scorso, proprio in largo Alinari, è stato ucciso con una coltellata il 19enne Petru Tataru.