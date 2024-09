Tenta di disfarsi della droga lanciandola in una macchina. Ma è quella della polizia: arrestato

Durante un controllo ha tentato di liberarsi della droga che aveva addosso lanciandola dentro l’auto della polizia. È accaduto martedì sera poco prima delle 23 in zona di Rifredi, in via Caccini. A lanciare la droga sarebbe stato un 24enne di origine marocchina che è stato poi denunciato. Nel corso dello stesso controllo gli agenti hanno denunciato per resistenza un 19enne, di origine algerine, perchè avrebbe aggredito con una stampella un poliziotto. Secondo quanto spiegato la polizia stava effettuando un servizio di pattuglia quando ha notato il 24enne che stava accovacciato dietro a un muretto. Per lui è scattato il fermo per identificazione al quale è seguita una denuncia per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.