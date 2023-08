Tecnici, contabili e pellettieri Ecco chi serve alle aziende

di Sandra Nistri

Tecnici per l’industria 4.0, esperti contabili e addetti nel settore pelletteria, uno di quelli trainanti nel capoluogo e nella cintura fiorentina. Sono questi i profili più richiesti dalle aziende di Firenze e provincia secondo i dati, relativi ai primi quattro mesi dell’anno, che emergono dall’Osservatorio dell’agenzia per il lavoro Manpower.

In particolare il 21,9% degli inserimenti riguarda i tecnici per l’industria 4.0, il 15,9% gli esperti contabili e il 10,6% gli addetti della pelletteria.

Una tendenza, fra l’altro, che pare destinata a trovare conferma anche per i prossimi mesi: secondo le previsioni Anpal-Unioncamere per il trimestre luglio-settembre 2023, infatti, la provincia di Firenze registrerà assunzioni per oltre 30mila ingressi, con il 18,9% di questi inserimenti che si concentrerà nel settore manifatturiero.

Primi tre posti della classifica dunque ben delineati ma nella "top ten" delle figure più ricercate a Firenze e hinterland ci sono anche quelle di coordinatore logistico, responsabile amministrativo, ingegnere meccanico e di processo, cameriere, responsabile della produzione, consulente informatico e responsabile controllo qualità. Nel periodo preso in esame, da gennaio a fine aprile, il settore più coinvolto nella ricerca di personale è stato quello della pelletteria e della moda, da cui è arrivata la più alta percentuale di domande di assunzioni (16,1%) da parte di Manpower. Alta anche la quota di inserimenti per il comparto dell’industria (13,1%) e del settore legal e contabilità (12,9%). Una conferma quindi dell’importanza dell’ambito fashion e pelletteria nell’economia fiorentina, così come della sua poliedricità:

"La provincia di Firenze si posiziona tra le aree del Paese più importanti per quanto riguarda il settore della moda – dice infatti Francesco Clerissi, Regional Manager Manpower - con un’alta richiesta di personale da parte delle aziende del fashion e della pelletteria. Ma la domanda anche di figure altamente specializzate come tecnici per l’industria 4.0 sono il segnale della vivacità anche degli altri settori economici fiorentini. Da evidenziare, infine, i dati positivi sul lavoro dei giovani".

Per quanto riguarda le assunzioni, infatti, uno su tre (38,7%) dei collocamenti di Manpower dei primi quattro mesi di quest’anno ha riguardato under 25. Buon risultato anche per la fascia tra i 25 e i 30 anni. In totale nel periodo considerato oltre la metà dei collocamenti totali di Manpower ha riguardato under 30 anni. Rispetto allo stesso periodo del 2022 siano in leggero aumento (+2%) anche i contratti a tempo indeterminato.