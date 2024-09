Teatro Garibaldi. Da Bassi a Brilli. I big in cartellone

Ettore Bassi, Angela Finocchiaro, Dino Abbrescia, Paolo Calabresi, Nancy Brilli, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Maria Paiato, Barbara De Rossi, Martina Colombari: sono solo alcuni dei nomi che calcheranno il palcoscenico del Teatro Garibaldi per la sua 52esima stagione di prosa. Si parte il 10 novembre con lo spettacolo della Compagnia delle Seggiole ‘L’ombrello di Noè’. Fino a primavera la stagione ‘tradizionale’ si intreccia col ‘fuori abbonamento’, sei date della nuova produzione in scena nella soffitta del teatro la cui regia è affidata Luca Pedron con ‘Storia di un inverno che non voleva finire’. Parallelamente alla stagione di prosa, torna per il secondo anno anche il Teatro Ragazzi con tre spettacoli rispettivamente dedicati a over 3, over 5 e over 6 anni tra musica, danza e recitazione.

La riapertura del sipario dopo la pausa estiva (durante la quale il palcoscenico si è spostato nell’arena all’aperto) è affidato alla 39esima stagione concertistica a partire dal 28 settembre con la rassegna gratuita ‘Fortissimissimo metropolitano 2024’ per giovani talenti. Il Concerto di Natale sarà con l’Orchestra della Toscana diretta dal 27 enne Diego Ceretta. Quello di Pasqua sarà affidato alla direttrice neozelandese Gemma New. Per il cartellone completo e gli abbonamenti: www.teatrogaribaldi.org.

Manuela Plastina