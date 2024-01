Teatro, film e laboratori per i bimbi

Pienone in sala sabato al Teatro di Fiesole, per un pomeriggio di divertimento e allegria che ha visto protagonisti i bambini. L’avvio della prima mini serie di film dedicata ai più piccoli è stata accompagnata da un laboratorio di disegno, che è stato particolarmente apprezzato a cominciare dalla distribuzione dei pop corn a inizio spettacolo. Ad idearlo e realizzarlo è stata Lucia Filacchione, ex maestra che per tanti anni ha insegnato alla scuola dell’infanzia che, insieme alla Fondazione Stensen e a Alan, Omar e Mariella, che hanno guidato le bambine e i bambini presenti nella realizzazione di disegni ispirati ai film. Un’iniziativa che ha portato una ventata di novità non solo perché dopo anni Fiesole è tornato a ospitare il cinema ma che ha anche saputo stimolare la fantasia e creatività dei bambini. Si replica sabato 9 marzo con il film "La quercia e i suoi abitanti".