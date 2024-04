Teatro e volontariato. All’Aurora arriva la serata di beneficenza

Il volontariato di Scandicci mobilitato per la sensibilizzazione sulla sclerosi tuberosa. E’ stata organizzata una serata di beneficenza domani alle 21,15 al teatro Aurora con la compagnia teatrale amatoriale dell’Humanitas di Scandicci, i Guelfi e Ghibellini. I volontari metteranno in scena la commedia brillante in vernacolo, La Zona Tranquilla per la regia di Romano Manetti. I biglietti saranno (ingresso a offerta libera) saranno disponibili anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del teatro. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione sclerosi tuberosa, ma collaborano tantissime associazioni cittadine che hanno dato vita a una vera e propria gara di solidarietà per sostenere la ricerca sulla malattia. L’organizzazione ha voluto ringraziare le Humanitas di Scandicci e Firenze, la Croce Rossa comitato di Scandicci, l’Avis, la sezione soci Unicoop di Scandicci, l’Auser, la Casa del popolo di Vingone. Il complesso della sclerosi tuberosa è un disturbo ereditario che provoca formazioni anomale nel cervello, alterazioni cutanee e talvolta tumori in organi vitali come cuore, reni e polmoni. E’ causato da mutazioni in un gene; si tratta di una malattia rara per la quale non esiste ancora una cura specifica e definitiva ma si interviene sulle singole manifestazioni e complicazioni.