Teatro, concerti, circo e cultura. Open city: rassegna da 40 mila euro

Quarantamila euro per il cartellone invernale degli eventi culturali di Scandicci. La giunta ha approvato il piano per gli appuntamenti che si terranno tra novembre e gennaio per la rassegna Open City ‘Winter’ ovvero a cavallo delle feste natalizie in città. Per l’esattezza saranno versati 39.992,50 euro a 15 realtà culturali che si alterneranno con i loro eventi. Il contributo più alto, 7.500 euro, è andato al Cirk Fantastik, il tradizionale spettacolo circense in versione invernale, che arriva in città dopo la performance estiva di fine agosto.

Altri 4.400 euro sono andati all’Accademia Musicale Fiorentina per il progetto ‘La Musica è vicina’. La città delle muse promossa da Auser Scandicci, ha ottenuto un contributo di 4mila euro, mentre tremila andranno a Stazione Utopia (Komorebi la luce che filtra) e Krypton (Quizas – un gioco sull’esistenza). Altri 2.800 euro sono i soldi che andranno al centro dell’Arte vito Frazzi per i concerti della città di Scandicci e a Toast per la seconda edizione di Costanza la città amplificata. Tra i progetti che hanno avuto il contributo ci sono quelli dell’Officina dei Sogni (Teatri in circolo – la rassegna di teatro nelle case del popolo) con 2.250 euro; Generazioni Art Exibition di Rosso Tiziano avrà 1.800 euro e 1.875 andranno alla filarmonica Bellini per i concerti della stagione invernale. Chiudono il quadro le domeniche di ‘Autunno in biblioteca’ di Archetipo (1.600 euro), La rassegna del Cabiria (1.427,50 euro), Girarte rassegna musicale di Art_U (1.300 euro); il progetto di Margherita Società cooperativa ‘Pensa ciò che resta fuori’ (1.140 euro); l’iniziativa della Rete dei semi rurali che avrà invece un bonus di 1.100 euro. La rassegna Open City di Scandicci è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale metropolitano.

La formula, collaudata in questi anni proprio dalla sindaca Sereni, che è stata responsabile della Cultura nell’ultimo lustro, unisce molti eventi delle più svariate tipologie, proprio per venire incontro ai gusti dei cittadini. Teatro, musica, sperimentazione di linguaggi espressivi, classica, sono i punti forti di questa rassegna che in piccolo ricalca quella estiva. Dopo il finanziamento degli eventi, toccherà all’amministrazione formalizzare il calendario degli appuntamenti che sarà probabilmente reso noto nei prossimi giorni.

Fabrizio Morviducci