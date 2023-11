Teatro Boito, abbonamenti ’popolari’

È possibile abbonarsi per l’intera stagione teatrale del Boito di Greve in Chianti con soli 25 euro, ovvero 5 euro a spettacolo. È partita la campagna abbonamenti della nuova stagione del teatro con il Comune che offre un’opportunità per avvicinare la comunità alla prosa. Come dice l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini (nella foto) "vogliamo fare della cultura teatrale uno strumento di crescita della nostra comunità oltre a valorizzare uno spazio storico". Ed è proprio per promuovere il cartellone che ritorna dopo anni di assenza dalle scene del Cinema Teatro Boito, che l’assessore Saturnini lancia una nuova opportunità per avvicinare le famiglie e i giovani al mondo teatrale. L’evento di apertura del Boito, in programma domani alle 21.15, è affidato alla tradizione toscana e alla cultura popolare con la produzione della compagnia Mald’estro "I’ Vocio nella testa", spettacolo scritto e diretto da Alessandro Calonaci. Una tragicommedia in salsa pratoliniana, ambientata nel Quartiere di Santa Croce a Firenze.

"Il nostro vuole essere un invito a vivere una nuova avventura", continua Saturnini. La stagione proseguirà il 5 gennaio con Ascanio Celestini. Informazioni e prenotazioni al numero 055-8545271, [email protected].