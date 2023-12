’Tè delle cinque’. I nuovi eventi in biblioteca

Nuovi appuntamenti in arrivo, a Signa, con "Il tè delle cinque in biblioteca", ovvero il cartellone di incontri culturali e presentazioni di libri a cura del gruppo Exinea. Il prossimo 15 dicembre (ore 16, nella Salablu di via degli Alberti) ecco "Piccole donne", con la proiezione del video dell’interpretazione teatrale da parte di Exinea del romando di Louisa May Alcott. Si proseguirà quindi l’11 gennaio (ore 16, nella saletta di lettura della biblioteca comunale) con il laboratorio di scrittura. Il giorno successivo (ore 16.30, Officina Odeon di via Santelli) Alessandro Pesci presenterà "A cavallo delle antiche mura di Lastra a Signa". Il 19 (ore 16.30 sempre all’Officina Odeon) ecco Paola Carrai con "L’isola dei battiti del cuore" di Laura Imal Messina; il 26 gennaio (ore 16.30, Officina Odeon) Guido Mazzoni presenterà "Lezioni di poesia", Gli appuntamenti proseguiranno fino ad aprile.