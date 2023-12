Taxi, la tariffa sale dell’8%

Le tariffe dei taxi saranno incrementate dell’8% rispetto a quelle indicate nell’ottobre 2022. L’aumento, che riguarda tutti i Comuni della cintura fiorentina per cui vale il Regolamento unificato per la gestione del servizio, deriva dalla richiesta delle associazioni di categoria del settore di procedere all’adeguamento delle tariffe per ripristinare l’effettivo differenziale dell’inflazione intercorso dal 2022 al 2023. Per effetto dell’incremento, ad esempio, la corsa minima sarà pari a 5,94 euro con uno scatto di inizio corsa di 3,93 euro. Per andare da Sesto alla stazione di Firenze occorreranno invece 25,30 euro, a Careggi e all’aeroporto Vespucci 17,05 euro.