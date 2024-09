Tavoli al posto dei banchi. Tensione in Santo Spirito

Tavolini e sedie al posto di alcuni banchi del mercato rionale. Momenti di tensione, ieri, in Santo Spirito tra gli ambulanti costretti a trasferirsi di fronte alla basilica per motivi di viabilità e sicurezza e un noto ristorante della piazza che ha subito occupato quegli spazi, fino a un mese fa riservati al fioraio e al verduraio, con ombrelloni e sedute. Ai commercianti, a inizio agosto, era stato imposto di spostare le loro bancarelle per dare modo alle ambulanze e alle forze dell’ordine, in caso di emergenza, di avere accesso libero alla piazza. Per placare gli animi è dovuta perfino intervenire la polizia municipale che ora sta facendo le verifiche del caso. "Chiediamo all’assessore Jacopo Vicini di occuparsi della situazione e alla Municipale di far rispettare la delibera. Perché se le regole valgono per noi devono valere anche per gli altri", affermano gli esercenti. Che, oltretutto, si dicono molto delusi anche dalle loro associazioni di categoria che avrebbero dato l’ok al piano del Comune senza avviare alcun confronto.