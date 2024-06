Tavola rotonda di Ance su lavoro sano e sicuro

Ance Toscana (nella foto il presidente Massai) ha organizzato una giornata di lavori domani dal titolo "Lavoro sano – Lavoro sicuro" nella sede dell’Università di Firenze in via delle Pandette 9 (Edificio D6). Quando gli infortuni accadono in cantiere, i titolari sono i primi responsabili: gli imprenditori devono fare tutto ciò che è previsto, o non previsto ma possibile, per garantire la sicurezza di chi opera. Non si può però pensare a come fare sicurezza solo da quando si apre il cantiere. Tutti gli attori, pubblici e privati, devono sentirsi protagonisti, coinvolti dalla fase di progettazione fino all’avvio dei lavori, per fare scelte orientate ad un cantiere sicuro. La giornata di lavori è suddivisa in tavole rotonde tematiche: "La qualificazione degli operatori economici. Quale impresa?", "Sicurezza fin dalla progettazione", "Pensare in sicurezza", "Cantiere sicuro e bilateralità".