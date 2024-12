Tavarnuzze, derby spettacolare. Rimonta vincente dell’Isolotto

Si è chiuso il girone di andata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone F grande lotta alle spalle della capolista Poggio a Caiano. Alle vittorie di Rinascita Doccia (2-0 esterno sul Monterappoli) e Sesto Calcio (1-0 casalingo sull’Avane), risponde il Daytona, che in casa supera per 1-0 il Real Peretola con la rete di Zdrava e mantiene il secondo posto. Vincono in casa anche La Lanterna (2-1 contro La Querce) e la Laurenziana (1-0 sull’Atletica Castello). Il Cobra Kai pareggia 1-1 sul campo del San Giusto.

Nel Girone E spettacolare derby tra Impruneta Tavarnuzze e Grevigiana, con i padroni di casa che si sono imposti per 3-2, grazie alle reti di Conti, Salvadori e Marcucci; per gli ospiti a segno Fiumi e Balatri. Vincono in casa la capolista Isolotto (2-1 in rimonta sulla Sambuca), il Casellina (3-0 sul San Giusto Le Bagnese), il Mercatale (3-2 sulla Florence) e la Sales (2-1 contro la Luigi Meroni). La Sancat pareggia 2-2 a Staggia. L’unica vittoria esterna è del Bibe, 2-1 in rimonta sul campo del Club Sportivo Firenze, con i gol di Saponetto e Nuti su rigore.

Nel Girone D il Pelago si aggiudica lo scontro diretto in casa con il Reconquista, grazie alla rete di Muzzi alla mezz’ora del primo tempo. La squadra di Mini vola al secondo posto dietro alla capolista Spartaco Banti Barberino, che ha espugnato per 2-0 il campo del Santa Brigida con i gol nella ripresa di Patti e Riccardo Comelli. Rimangono nei quartieri alti il Firenze Sud, che in casa supera per 2-0 il Bagno a Ripoli (reti realizzate da Lucchesini e Piccini), e la Molinense, che vince per 3-2 a Firenzuola (per i locali gol di Enzo Caleca e Del Lungo; per gli ospiti segnano Butti, Emanuele Galeotti e Santini). Pesanti sconfitte interne per Nova Vigor Misericordia (0-4 con il Cavriglia) e Ludus ’90 (2-3 con il Carbonile), mentre l’Albereta San Salvi viene battuta per 4-1 sul campo della Fulgor Castelfranco. Finisce senza reti il derby mugellano tra la Sandro Vignini Vicchio e il Sant’Agata.