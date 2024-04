Tavarnuzze come Notting Hill: la panchina dell’amore di Gigliola e Bruno, sposati da 70 anni

Impruneta (Firenze), 24 aprile 2024 - "L'amore è la forza invisibile che muove e illumina la vita di chiunque", scriveva Goethe, e questa frase risuona con particolare intensità nell'amore duraturo di Gigliola Tinagli e Bruno Giaconi, al quale è dedicata la panchina in legno inaugurata questo pomeriggio in piazza Don Chellini a Tavarnuzze.

In presenza del sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, della vicesindaca Laura Cioni e di molti amici e conoscenti, tra sorrisi e abbracci, i due coniugi residenti nel comune di Impruneta, si sono rinnovati la promessa d’amore fatta ormai 70 anni fa. “Ci siamo conosciuti per caso in un mulino a Gaville, a Figline Valdarno. Io ero sotto a raccontare barzellette mentre Gigliola si affacciava dalla finestra. Mi sono innamorato subito. Ci vedevamo ogni 15 giorni, e poi, dopo qualche mese, il 24 aprile 1954, ci siamo sposati.” - raccontano Gigliola e Bruno. L'unione di Gigliola e Bruno è stata descritta come una fonte di ispirazione per l'intera comunità, simboleggiando amore, impegno e perseveranza. Si augura che il loro cammino sia sempre illuminato dalla gioia e dalla comprensione reciproca.

La vicesindaca Laura Cioni ha espresso i suoi migliori auguri affinché la loro storia d'amore continui a essere un esempio di dedizione e felicità per molti anni a venire. Il sindaco Riccardo Lazzerini ha elogiato Bruno Giaconi come una persona speciale, una memoria collettiva incarnata in un unico individuo. La festa è proseguita con un brindisi presso il bar Latina a Tavarnuzze. Gigliola e Bruno aspettano tutti i loro amici domenica 28 aprile alle 13 alla Casa del Popolo di Tavarnuzze per un pranzo in amicizia.