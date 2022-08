Tav a Firenze, Giani: "Contro i ritardi sono pronto a occupare i binari"

Firenze, 1 agosto 2022 - "Per evitare ritardi sulla ripresa del cantiere per il nodo Tav di Firenze "io farò di tutto, proprio di tutto, a costo di mettermi sui binari". Lo ha detto Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. "Non è possibile - ha aggiunto Giani - che non si capisca quanto è importante per il sistema trasportistico italiano che il tratto da Roma a Milano debba essere in perfetta efficienza, che significa nel tratto fiorentino non dover invadere i binari su cui vanno i pendolari, i treni regionali, il traffico ordinario. Dobbiamo far capire a Roma in tutti i modi che ormai è ineludibile che quella voragine, quella cattedrale nel deserto, quel foro tra via Circondaria e la Fortezza da Basso, a Firenze, debba essere portata avanti per collegare la stazione di Campo di Marte".

"Da presidente della Regione sono orgoglioso della Toscana, di come sta reagendo. A fronte di quel 3,4% di crescita del Pil italiano, superiore alla Germania e alla Francia, la Toscana recita un ruolo fondamentale soprattutto in settori come la moda, l'innovazione e il turismo. La Toscana sta trainando una crescita, uno sviluppo di cui beneficia tutto il Paese", ha aggiunto Giani, per il quale "quindi è importante tornare a parlare di turismo come fonte fondamentale di crescita delle nostra regione, ed essere qui a Boboli, in una Firenze invasa e in grado di accogliere nel modo migliore i turisti è un elemento fondamentale della ripresa".