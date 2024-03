Firenze, i tassisti donano quasi 5mila euro per i bambini diabetici

Firenze 16 marzo 2024 – 4.770 euro per i bambini diabetici. È quanto sono riusciti a racimolare e donare i tassisti fiorentini e i loro amici all’Associazione toscana bambini e giovani con il diabete grazie alla festa dello scorso martedì 12 marzo al centro parrocchiale del Varlungo.

“Un successone! Avevate dubbi? – gioiscono i volontari della Polisportiva tassisti fiorentini, associazione che ha organizzato l’evento insieme alla Società mutuo soccorso e al gruppo sangue tassisti – Vogliamo ringraziarvi!”

Successo, sottolineano le auto bianche, “dedicato a voi, i nostri amici e colleghi che avete sgobbato per preparare tutto, a chi aveva già dato ai tempi, a chi aveva dato ai tempi ed è tornato a ridare... Dedicato ai ragazzi, ai bambini, ai genitori che abbiamo conosciuto martedì, dedicato a loro per la forza che ci hanno trasmesso, dedicato alla gioia che ci siamo scambiati, agli abbracci che abbiamo dato e ricevuto, dedicato al loro vissuto che ci ha fatto tremare il cuore. E ci siete entrati dentro dritti dritti a gamba tesa, coi vostri sorrisi e con il vostro mondo azzurro”.

E alcuni volontari i tassisti li vogliono proprio ringraziare personalmente per aver reso possibile la cena: “Grazie a Raoul, il babbo di Dani, che ci ha tagliato la sua super soppressata di cinghiale; grazie a Sonia, la ‘Signora del buongusto’ per gli acquisti e per la sala così raffinata e celeste; grazie a Laura, perché ogni volta che la chiamiamo non si fa attendere e sembra una trottola che corre a destra e a manca; grazie a Serena, silente ma sempre presente; grazie a don Vittorio, per la fiducia che ci ha accordato e per averci ospitato. Grazie a Batini, Idilio, Omar, Lorenzo, Riccardo, che sono venuti a scaricare la merce. Grazie a Stefano che ha chiuso la stanza con noi e dato pure una spazzata. Grazie a Manu, per la raccolta delle offerte, anche se nessuno si è fatto attendere, eravamo tutti quanti immersi nel mondo Atbgd - Associazione toscana bambini e giovani con diabete”.

