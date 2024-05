Tari alle stelle, l’attacco della politica

Non si placa la polemica sull’aumento della Tari, più 20% per le famiglie e 10 per le imprese, a Calenzano. Dopo la levata di scudi di sindacati e categorie attaccano le forze politiche: "Soltanto pochi giorni fa – dice Federica Brunori candidata sindaco di Italia Viva - durante il confronto tra candidati sindaco, ho sottolineato come le contraddizioni sul tema rifiuti siano sempre più evidenti e che i problemi aumenteranno se non si troveranno soluzioni concrete. Senza impianti nell’area Firenze-Prato-Pistoia i costi aumenteranno ogni anno; e senza una vera Multiutility con quotazione in borsa le risorse per costruire e gestire questi impianti non ci saranno e la sola entrata sarà rappresentata dalle tariffe, che così non potranno che aumentare". "Purtroppo – sottolinea anche Daniele Baratti candidato sindaco per il centrodestra - paghiamo l’assenza di un piano rifiuti concreto. Si tratta di una situazione che avevamo già previsto da anni, a differenza di altre forze politiche che oggi si stupiscono. Si può parlare dell’aumento della percentuale di raccolta differenziata, ma i cittadini vogliono vedere i risultati in bolletta. La tariffa si abbasserà solo quando avremo impianti adeguati nell’Ato Toscana Centro. Al momento, però, in Toscana assistiamo ad una cronica carenza gestionale che ci costringe a smaltire e trattare i rifiuti altrove".

S.N.