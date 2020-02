Firenze, 15 febbraio 2020 - Una serata di follia, un Capodanno trascorso con gli amici che doveva essere di pura festa. E invece ha deciso di rubare la targa che ricorda le vittime dell'attentato di mafia di via dei Georgofili. Un atto che fu denunciato dal titolare del bed and breakfast nel quale il ragazzo alloggiava: proprio il titolare, una volta andati via i ragazzi, aveva trovato la targa nell'appartamento e aveva chiamato i carabinieri.

Che grazie alle telecamere di sicurezza hanno ricostruito cosa avvenne in quella notte di Capodanno. Nei frame del video, diffusi dall'Arma, si vede il giovane, in camicia e pantaloni scuri, che sale sull'aiuola dove è sistemato l'ulivo della pace, una pianta che simboleggia appunto il tributo alle vittime insieme alla targa. Il giovane, dopo esser salito sull'aiuola, porta via la targa. In altri frame si vede che lancia le mani al cielo, come in segno di esultanza. A tracolla ha la targa che ha appena asportato. Ad aiutare i carabinieri nelle indagini, la camicia dai colori inconfondibili: camicia che è stata trovata a casa del giovane, 22enne, di Sarzana. Il ragazzo è stato denunciato.