Tanti eventi per celebrare Caruso

Tanti appuntamenti in arrivo, a Lastra a Signa, in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Enrico Caruso (25 febbraio 1873 – 2 agosto 1921). Il 14 luglio dalle 20 alle 24, Villa Bellosguardo, che fu dimora del grande tenore, ospiterà ‘Nessun dorma! A cena con Caruso’. In programma, una cena nella terrazza con i piatti della tradizione carusiana. Il 2 agosto alle 21, quindi, in occasione dell’anniversario dalla morte, si terrà il concerto His Songs del tenore Mark Milhofer che presenterà il suo nuovo cd, registrato nel Museo Enrico Caruso e dedicato proprio al tenore napoletano. A settembre l’associazione Pro Lastra Enrico Caruso organizzerà come di consueto il Premio Caruso, con un riconoscimento a prestigiosi nomi del teatro lirico. Sempre a settembre ecco Mita Sounds for Caruso, iniziativa organizzata in collaborazione Mita Academy, istituto tecnico superiore della moda Made in Italy. Per informazioni: 055.8721783.