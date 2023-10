"Tana dei Supereroi a B. a Ripoli-Impruneta: 2.500 euro dal Rotary per nuovi amici"

Per la "Tana dei Supereroi" appena inaugurata in via di Belmonte, è arrivato un contributo importante anche dal Rotary San Casciano Chianti, che ha sede a Impruneta. Il club ha erogato un contributo di 2.500 euro a favore di "Milano 25", l’associazione della tassista "zia" Caterina Bellandi, che ha trasformato la sua casa in un rifugio per i bambini in cura al Meyer e per i loro familiari: qui possono giocare, crescere e divertirsi tra una terapia e l’altra. Il Rotary ha organizzato un’asta benefica al Golf dell’Ugolino di lotti di valore messi a disposizione da Lorenzo Vulashi, titolare dell’enoteca "Pane Amore e Fantasia". "Per i prossimi mesi – annuncia la presidente del Rotary Caterina Pulselli - abbiamo in programma tante iniziative, che saranno di supporto a molte altre realtà presenti nei Comuni che rappresentiamo".

Intanto la "Tana" a Bagno a Ripoli ha accolto il primo evento pubblico, ospitando workshop gratuiti e mercatino delle artigiane di zona. In tanti hanno colto l’occasione per visitare la struttura e provare l’arte del ricamo, degli origami, dell’apparecchiatura. Tra le attività realizzate, anche il laboratorio "Tessere insieme Libera_mente" e le letture ad alta voce della scrittrice Alessandra Cotoloni.