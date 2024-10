Tamponamento fra tre Tir in A1: fino a 9 chilometri di coda tra Scandicci e la Direttissima

Firenze, 14 ottobre 2024 – A causa di un tamponamento fra tre Tir sull'Autosole nel nodo autostradale di Firenze, stasera si sono formati 9 km di coda nel tratto tra Firenze Scandicci e il bivio con l'A1 Direttissima in direzione di Bologna. L'incidente c'è stato verso le 18,30 all'interno della galleria Colle all'altezza del km 276. Non risultano feriti e la stessa coda viene data verso le 20 in via di risoluzione da parte della Polstrada. Al momento c’è una coda di 4 chilometri tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello.

Nel punto dell'incidente il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia