Talk, spettacoli, cinema e pedalate al femminile

L’appuntamento è per sabato, quando, dalle 17, si apre il sipario al Teatro del Maggio con Giulia Mazzoni e Stefania Sandrelli, con lo showcase di fumettiste del Lucca Comics e tanti altri eventi. Già il giorno precedente al Teatro Era di Pontedera si svolgerà l’anteprima con il reading “Pugni nel cuore“ di Maurizio De Giovanni. Domenica, invece, a Firenze la pedalata e camminata per i diritti, “Pedale rosso“, dal Parco delle Cascine al Duomo. Ma sono tantissimi gli ospiti, i talk e gli spettacoli. Tra i nomi, solo per citarne alcuni: Katia Beni, Sonia Bergamasco (nella foto), Alessio Boni e Piera Detassis, che sarà ospite nel cartellone del “Cinema delle donne“. Il programma completo si trova su https://latoscanadelledonne.it/

Tutti gli eventi sono ad accesso libero, ma è necessaria la registrazione.