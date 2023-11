Talenti in piscina, Le Bagnesi sfornano campioni

Piscina di Scandicci, corsi per tutti e risultati d’eccellenza. Dalla riapertura dell’impianto la vasca de Le Bagnese sta ospitando corsi per bambini e adulti, nuoto libero, acquafitness, attività per le scuole, afa, corsi sub, pallanuoto; per quanto riguarda l’agonistica, le attività coprono esordienti, categoria, e nuoto sincronizzato. Una ripartenza in piena regola dopo le problematiche della passata stagione che avevano portato l’amministrazione a decidere per un cambio di gestione. Attualmente la piscina e le attività agonistiche sono gestite dalla Virtus Buonconvento. In vasca si sono sviluppate ottime individualità: Alice Corrado 13 anni: scandiccese, vice campionessa regionale nei 1500 stile libero, ha potuto partecipare ai campionati italiani assoluti a Riccione, e a quelli di categoria a Roma; Matilde Del Greco 18 anni di Prato, si allena stabilmente nella squadra di Scandicci ed è campionessa italiana di nuoto pinnato; Viola Petrini 17enne di Scandicci già vincitrice di una medaglia d’argento agli Europei Juniores di Nuoto 2021, è attualmente campionessa italiana assoluta dei 50 ostacoli nel nuoto per salvamento, campionessa italiana e primatista italiana di categoria nella staffetta 4x50 mista di salvamento, ha rappresentato il team Italia nel prestigioso trofeo di nuoto Nico Sapio di Genova.