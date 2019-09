Sesto Fiorentino (Firenze), 22 settembre 2019 - Gli alberi non ci sono più ma c’è chi ha provato a riprodurne la sagoma, con il gesso, su viale XX Settembre. Nessuna creazione degna di Picasso, certamente, ma un gesto che alcuni residenti hanno voluto fare in segno di protesta, ancora una volta, per l’abbattimento di 52 tigli in viale XX Settembre avvenuto a febbraio nell’ambito del progetto di interramento dell’elettrodotto. Un’opera sparita, dopo un po’, con il passaggio delle auto ma che in molti hanno comunque visto e commentato anche in maniera ironica. Il «Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino», ad esempio, ha addirittura pubblicato, in un post su Facebook, una storia che vede protagonista il commissario Montalbano che, insieme al fido Fazio, si trova ad indagare sul caso degli alberi del viale abbattuti ed evidenziati con 52 sagome sull’asfalto arrivando, alla fine, «a scoprire le radici del caso».

