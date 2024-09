Svuota la soffitta. Cinquanta espositori arrivano a Settimello

Più di 50 espositori saranno presenti, oggi a Settimello, per la prima edizione di "Svuota la Soffitta". Un risultato positivo visto che si tratta della prima edizione dell’iniziativa, organizzata dal circolo MCL di Settimello e in programma negli spazi del circolo stesso in via Arrighetto da Settimello dalle 9 alle 18. Come accade sempre per questo tipo di iniziative gli espositori dovranno proporre, a prezzi estremamente contenuti, oggetti provenienti dalle loro abitazioni che, magari, non utilizzano più ma che potrebbero invece essere utili per altri. Non sono invece ammessi materiali provenienti da attività commerciali o da attività economiche. L’obiettivo di manifestazioni come questa, infatti, è quello di favorire il riciclo e il riuso dei materiali garantendo loro una nuova vita. Una formula che, evidentemente, piace visto il successo di manifestazioni promosse a Calenzano ma anche in Comuni confinanti come Sesto che, con "Svuota la cantina", ogni anno raccoglie centinaia di adesioni: la prossima edizione è in programma il prossimo 13 ottobre.