’Svuota la cantina’. Inizia a maggio la nuova edizione

L’edizione primaverile di "Svuota la cantina" si terrà il 19 maggio. Le iscrizioni aperte da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile e sarà possibile farlo solo online identificandosi con Spid. Le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale nelle prossime settimane ma, non dovrebbero essere ammessi partecipanti iscritti nel Registro delle Imprese oppure che esercitino in modo professionale attività artigianale e/o commerciale. Come sempre le bancarelle stazioneranno nelle strade e piazze del centro cittadino e si potranno scambiare o vendere, a prezzi contenuti, solo oggetti usati di proprietà degli assegnatari dei banchi. La partecipazione sarà aperta ai cittadini residenti: chi fosse interessato a presentare la propria iscrizione e necessitasse di assistenza e informazioni sull’utilizzo dello Spid potrà avvalersi del Punto di Facilitazione Digitale Se-Sto Connesso.