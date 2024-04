Svincolo A1, caos nel centrosinistra. Scontro tra Dem e Iv sulle opere

Anche nell’ultima seduta di questa consigliatura non poteva mancare lo scontro fratricida nel centrosinistra. Con il Pd che non perdona a Italia Viva l’aver scelto un nuovo assetto politico per le prossime amministrative. E così, su un atto che all’apparenza non avrebbe mutato certo le sorti del mondo, come la mozione a firma Babazzi-Francioli sullo svincolo autostradale dell’A1 è andata in scena la bagarre. Un’analoga mozione era già stata presentata nel 2019 da Stefano Pacinotti (in foto), ex Pd ora capogruppo Iv. L’atto era stato approvato da tutta la maggioranza. Ieri Iv ha chiesto espressamente di richiamare quella primogenitura, e di inserire anche un emendamento nel quale si univano allo svincolo dell’A1 anche dei solleciti su opere pubbliche ritenute essenziali per l’area metropolitana e Scandicci come l’aeroporto e la famigerata rotatoria su via delle Bagnese, ferma ormai da anni per un blocco tutto fiorentino. Gli emendamenti non sono stati accolti. Alla fine sul voto la maggioranza si è spaccata. Il capogruppo di Iv, Stefano Pacinotti pur nel dissenso per la decisione del Pd, per coerenza con la sua mozione presentata nel 2019 ha votato a favore, ma i consiglieri Alberico Porfido (astenuto) e Ilaria Capano (contraria) si sono differenziati proprio per marcare il fatto. La rotonda tra via delle Bagnese e via di Scandicci è uno dei punti cardine per la mobilità cittadina. Il progetto (che spetta a Firenze) è bloccato da un decennio, e in questi anni l’amministrazione non è stata in grado di intervenire su Palazzo Vecchio per far partire i lavori.